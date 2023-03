Milano la più veloce, Sondrio lenta

MILANO

È Milano la città in cui si vende più velocemente un immobile. Nel capoluogo lombardo l’attesa dura meno di tre mesi. Secondo l’indagine realizzata da Immobiliare.it Insights, unità specializzata in analisi di mercato di Immobiliare.it, il portale leader in Italia, Milano - la più cara con una media di 5.199 euro al metro quadrato - è anche l’unico capoluogo di provincia in Lombardia dove per trovare un acquirente bastano mediamente meno di quattro mesi. La seconda classificata è Monza, terza città più cara in Lombardia (2.634 euro al metro quadrato), con 4,1 mesi di attesa media. Precede Bergamo con 4,2 mesi e un prezzo medio di 2.378 euro. Quarta è Lecco con 4,2 mesi (2.119 euro al metro quadro), quinta Pavia (4,6 mesi, 2.193 euro al metro quadrato).

Il mercato immobiliare lombardo più “lento” si trova a Sondrio, con una media di 6,7 mesi per vendere casa, preceduto da Cremona (6,5 mesi), con cui il centro valtellinese condivide il primato di città meno cara (1.336 euro al metro quadro). Dove il costo del mattone cresce, i tempi medi di vendita si abbassano. Non manca però qualche eccezione: Como (2.736 euro) al metro quadrato e Lodi (1.787 euro), nonostante valori distanti, presentano la stessa velocità di vendita: 4,7 mesi.L.B.