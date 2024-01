"Mantova capolista, Padova secondo: ecco le sei partite della prima giornata di ritorno"

Tra oggi e domani le sei partite che completeranno la prima giornata di ritorno del girone A di serie C. Al centro dell’attenzione il posticipo di domani (20.30) che vedrà il Mantova capolista rendere visita al Padova, secondo in classifica. Domani sera (20.45) si gioca anche Lumezzane-Pro Vercelli. Oggi è invece attesa per il derby lombardo Pro Sesto-Pergolettese che mette in palio punti preziosi per uscire dalla zona calda della classifica. Lo stesso obiettivo che cercherà di raggiungere il Renate nel match casalingo con il Fiorenzuola fanalino di coda. Chiudono il quadro Arzignano-Legnago e Trento-Triestina.

Risultati: AlbinoLeffe-Vicenza 0-0, Giana Erminio-Pro Patria 1-2, Novara-Alessandria 1-0, Virtusvecomp-Atalanta 0-1.

Classifica: Mantova 47; Padova 43; Triestina 39; Atalanta 33; Pro Vercelli 32; Giana Erminio, Vicenza 30; Virtus Verona 28; AlbinoLeffe 26; Lumezzane, Trento, Arzignano 25; Legnago Salus 24; Renate 23; Pro Patria 22; Pergolettese 20; Novara 18; Pro Sesto 16; Fiorenzuola 14; Alessandria 13. Luca Marinoni