Maltrattata e picchiata per anni. Fa arrestare l’ex compagno

Ha maltrattato e picchiato la compagna per anni. A volte era riuscito a convincerla a tornare con lui. Venerdì sera ci ha riprovato ma l’uomo, 47 anni, italiano residente a Brescia, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Treviglio. Quella sera l’uomo si era presentato davanti al palazzo, a Urgnano, nella Bassa, dove vive la donna, 53 anni. Grazie alle chiavi del portone che non aveva restituito era riuscito ad entrare. Aveva bevuto. Si è piazzato sul pianerottolo minacciando e insultando la donna con dei vocali sul cellulare. La 53enne, spaventata, ha chiamato il 112 e in breve sul posto è arrivata una pattuglia della stazione di Martinengo. I militari hanno trovato l’uomo sdraiato sul pianerottolo, lo hanno bloccato e hanno avvisato il 118, alla luce delle sue condizioni. Lo hanno poi portato in caserma a Urgnano e poi in carcere. La donna lo aveva già denunciato otto anni fa quando i due vivevano insieme nel Bresciano. In quella occasione lei era andata al Pronto soccorso dopo essere stata picchiata e l’aveva lasciato ma aveva poi ceduto alle insistenze del compagno che le prometteva che sarebbe cambiato, così i due hanno ripreso a frequentarsi. Nel maggio 2023, a seguito dell’ennesimo litigio, la donna ha di nuovo troncato ma lui ha continuato a volerla incontrare, andando spesso a casa sua. L’arresto è stato convalidato, e l’uomo è stato scarcerato e sottoposto al divieto di avvicinamento.