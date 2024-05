Malore in fabbrica, operaio gravissimo

Un operaio di 24 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Gerado di Monza dopo aver perso improvvisamente coscienza sul posto di lavoro, alla Cranchi di Rogolo. L’allarme in codice rosso (il più grave) ad Areu ieri mattina dopo le 11 e 30 in via Per Mantello. Da quanto si è appreso il giovane si è accasciato davanti ai colleghi di lavoro, forse per un problema neurologico. Sul luogo sono prontamente giunti i sanitari arrivati in ambulanza da Morbegno, l’auto medica e l’eliambulanza. Vista la gravità della situazione, i medici hanno deciso di trasportare il giovane operaio all’ospedale brianzolo. Sempre nella giornata di ieri, i sanitari hanno prestato soccorso a un uomo di 63 anni in via Bagni Vecchi, a Valdidentro, a causa di un infortunio. L’allarme è scattato prima delle tre del pomeriggio. L’infortunato è stato portato per le cure del caso all’ospedale Morelli di Sondalo in codice giallo, che indica media gravità.