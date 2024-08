Bergamo, paura al luna park della Celadina. Steward accoltellato da un visitatore allontanato per sicurezza

Bergamo – Attimi di paura, ieri sera a Bergamo, al luna park della Celadina in via Borgo Palazzo. Intorno alle 23 un giovane ha iniziato a dare in escandescenze nel piazzale che conduce all’ingresso del parco. A quel punto per calmare gli animi sono intervenuti alcuni addetti alla sicurezza per allontanare il trentenne e portarlo in un’area meno “sensibile”.

Non contento, il ragazzo ha tirato fuori un coltello e all’improvviso ha colpito uno degli uomini del personale. Immediato l’allarme lanciato al numero unico d’emergenza 112, con ambulanza e automedica che sono giunte sul posto in pochi minuti, insieme a diverse pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Locale che hanno individuato e fermato l’aggressore. Il ferito è stato prima medicato sul posto e poi trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.