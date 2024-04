L’Inter cade 2-1 con il Sassuolo. Milan-Napoli sfida salvezza

Dopo le due vittorie in poule salvezza con Pomigliano e Como Woman il Milan cerca la terza, oggi, in casa alle ore 15, contro il Napoli. Ieri, invece, l’ufficialità del prolungamento di contratto del difensore Angelica Soffia (nella foto), 40 presenze e 2 gol in rossonero, fino al 2027. "Avere la fiducia di una società come questa è motivo di orgoglio. So di poter dare ancora tanto - le sue parole - e spero di essere importante per il club come lo è per me".

La 23enne ha poi analizzato la stagione e il momento: "Quest’anno è stata dura, c’è stato il cambio di allenatore (da Maurizio Ganz a Davide Corti) e le cose non sono andate come ci aspettavamo. Dobbiamo portarci dietro questa esperienza per fare di più. Il momento più emozionante? Il derby vinto in casa".

A proposito, le cugine nerazzurre, impegnate nella poule scudetto, ieri hanno perso sul campo del Sassuolo. Altro ko per 2-1 dopo quello con la capolista Roma. Tutto nella ripresa: vantaggio illusorio per l’undici di Rita Guarino grazie a un rigore guadagnato da Csiszar e insaccato da Magull (47’). Tre minuti dopo il sinistro sotto la traversa di Sabatino vale il pareggio. Al 66esimo il colpo del ko firmato da Clelland: rasoiata dal limite dell’area. Nel finale Bonfantini riesce soltanto a sfiorare il pareggio.

Lu.Mi.