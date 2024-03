LEGNANO (MIlano)

Nuovo ribaltone in casa del Legnano (Serie D). Nel Girone B la squadra milanese, coinvolta nella lotta per non retrocedere, cambia ancora allenatore: via Andrea Liguori, nonostante l’ultima vittoria casalinga per 1-0 contro il Ponte San Pietro e dentro nuovamente Gianluca Zattarin, che è stato esonerato un mese fa. Ieri, sempre nel girone B, la Virtus Ciserano Bg ha vinto 1-0 il recupero ai danni del Caravaggio.