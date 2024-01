Le altre partite La Pro Sesto riparte da Paci. Domani il primo ostacolo sarà la Pro Vercelli

SESTO SAN GIOVANNI (Mi)

Domani sono in programma cinque partite che, insieme al posticipo di lunedì tra Atalanta Under 23 e Renate, completeranno la ventitreesima giornata del girone A di serie C. In particolare evidenza si pone la sfida delle 18.30 tra Pro Sesto e Pro Vercelli, con i milanesi, che dopo la sconfitta subita con il Mantova capolista, non possono sciupare questa seconda gara interna per fare punti e cercare di risalire nella griglia dei play out affidandosi anche al nuovo tecnico Massimo Paci. Rimanendo in chiave lombarda, è pronta ad affrontare una missione tutta in salita la pericolante Pergolettese. I gialloblù sono sulla soglia della zona-spareggi e devono cercare di raccogliere punti, ma la trasferta in casa di una Triestina decisa a rimanere in corsa per il primo posto non è certo l’impegno giusto per concretizzare le speranze dei cremaschi. Completano gli incontri il duello da non sbagliare tra Legnago e Trento, la partita dell’orgoglio del Novara cono il Padova e il derby Vicenza-V.Verona.Lu.Ma.