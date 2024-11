Lavori e chiusure stradali. Code interminabili dalla Val Brembana

Un incubo quotidiano. È diventato un calvario per gli automobilisti affrontare il tragitto dalla Val Brembana a Bergamo. Complici i lavori per la realizzazione della tramvia T2, che collegherà Bergamo a Villa d’Almè entro il 2026, quasi ogni giorno si formano code interminabili e i tempi di percorrenza più che raddoppiati sono una costante per chi vive e lavora in quest’area del territorio bergamasco. E la sera il ritorno non è migliore: il traffico si accumula già da via Baioni a Bergamo. Dal capoluogo a Piazza Brembana possono volerci fino a 90 minuti, contro una media di 50.

La situazione è davvero drammatica e la conferma arriva dalla giornata di ieri: anche a causa della pioggia e della chiusura di alcune strade ad Almè, infatti, è stata un’altra mattinata da incubo per gli automobilisti diretti dalla Val Brembana all’hinterland di Bergamo. Fin dalle 7 code chilometriche si sono formate sul viadotto di Sedrina, in direzione del comune di Almè, con tempi di percorrenza lunghissimi. In tanti hanno cercato l’alternativa di Ubiale Clanezzo-Almenno, che dopo le 8, però, risultava completamente intasata. Anche qui percorrenze lunghissime, fino a 40 minuti per raggiungere la provinciale della Valle Imagna. Un’ora - segnalato da alcuni automobilisti - il tempo per andare da Sedrina ad Almè. A rendere la situazione ancora più critica è la chiusura di via Dante Alighieri, a Villa d’Almè, iniziata il 28 ottobre e programmata fino al 31 dicembre. La chiusura si è resa necessaria per la realizzazione del ponte Rino, che ospiterà i binari della nuova linea tramviaria. Un’ulteriore criticità è segnalata a Ponteranica, dove la chiusura di via Papa Giovanni XXIII obbliga i veicoli a deviare su via Fustina, regolata da un semaforo con tempi di verde estesi. Questa deviazione crea code che partono da Villa d’Almè e si sommano al traffico già rallentato dalla presenza dei lavori.

"Parto alle sette del mattino e impiego un’ora solo per superare il viadotto di Sedrina e raggiungere Bergamo – spiega un automobilista che ogni giorno percorre i circa 40 chilometri tra Piazza Brembana e Bergamo –. I cantieri della tramvia T2 promettono di migliorare la mobilità in futuro, ma nell’immediato continuano a creare disagi".

Michele Andreucci