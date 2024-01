L’Allianz in Serbia per archiviare la pratica Pazova

L’Allianz Vero Volley ha iniziato col piede giusto il suo 2024, travolgendo 3-0 l’Itas Trentino dell’ex ct dell’Italia Davide Mazzanti. Archiviata la decima vittoria di fila in serie A1 e in attesa del big match in programma sabato a Firenze contro la Savino del Bene Scandicci, le ragazze di coach Marco Gaspari torneranno in campo già domani sera in casa delle campionesse di Serbia del Jedinstvo Stara Pazova. Il roster è ancora più profondo ora che è tornata anche Raphaela Folie, soddisfatta della sua prestazione di domenica sera: "Siamo partite bene, mettendo in campo l’atteggiamento giusto. Loro hanno fatto un po’ più di fatica all’inizio, ma hanno ritrovato il loro gioco senza mollare mai, sbagliando pochissimo e mettendoci in difficoltà. Siamo state brave nei momenti decisivi, portando a casa il 3-0".

A.G.