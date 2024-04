L’Alcione vede la C. Varese da playoff

Nel girone A della D sempre più vicino l’obiettivo per l’Alcione Milano dopo il successo sul Bra (2-1), ma non si vuole perdere la concentrazione in casa orange in vista del testacoda di domenica con il Borgosesia. La consapevolezza maturata dalla squadra allenata da Giovanni Cusatis è il miglior fattore da sfruttare in queste ultime partite che separano da un traguardo storico come la C. "Con il Bra abbiamo giocato una gara molto intensa e sentita -spiega la punta Luca Battistini-, una gara fondamentale per noi: abbiamo un buon vantaggio, ma è importante cercare di incrementarlo. Noi guardiamo al nostro cammino: per noi ormai ogni gara è importante, come dicono il mister e il ds Mavilla dobbiamo guardare a noi e poi dopo dare un’occhiata alla classifica. Siamo sereni perché consci dei nostri mezzi".

Dopo il pari interno con il Pinerolo, il Città di Varese si deve preparare alla sfida fuori casa proprio con il Chisola, secondo in classifica e con l’Alcione, naturalmente spettatore interessato. La Vogherese dopo la sconfitta a Vado attenderà invece l’Albenga e il ds D’Agnelli dice: "Dalle prossime gare dobbiamo ottenere punti preziosi dopo comunque una buona prestazione nell’ultimo turno di campionato". Luca Di Falco