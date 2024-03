Ladro ubriaco bloccato dai condomini

Aveva bevuto e a mani nude ha rotto il vetro di un lucernario allo scopo di introdursi nel garage di un condominio. Ma i residenti, sentiti rumori sospetti, sono scesi in strada per vedere cos’era successo ed hanno sorpreso I.C.D.S., brasiliano di 31 anni, mentre cercava di passare tra le inferriate per entrare nel box. Così hanno allertato i carabinieri della Compagnia di Clusone. È successo a Cene, in via Vittorio Veneto, nella notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo. I residenti erano ancora in strada e impedivano all’imputato di fuggire. I militari sono riusciti ad ammanettarlo a fatica, visto il suo stato di alterazione e lo hanno accompagnato in caserma. Il processo per direttissima è stato fissato al 22 marzo. F.D.