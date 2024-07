La staffetta Momenti di Memoria per non dimenticare le tre stragi

Di corsa lungo il filo rosso della storia. Torna l’appuntamento con la Staffetta podistica “Momenti di memoria“, manifestazione nata per ricordare le stragi di Piazza Fontana, di Piazza della Loggia e della stazione ferroviaria di Bologna. L’arrivo a Brescia è previsto per giovedì 1 agosto, nella seconda tappa, in cui Casa della Memoria offre l’occasione per commemorare, assieme alle autorità e alle associazioni cittadine, le vittime dell’attentato in piazza Loggia del 28 maggio 1974. Presentata in Loggia dall’assessore con delega ai rapporti con Casa della Memoria, Marco Fenaroli, dalla consigliera provinciale delegata Daniela Edalini e da Luico Pedroni per Anpi Brescia, l’iniziativa rientra in “Momenti di memoria“, l’alternativa della storica staffetta “Per non dimenticare“. "Sono state introdotte alcune modifiche, viste le difficoltà fisiche che, negli anni passati, si erano registrate tra i podisti, che da Milano arrivavano a Bologna", ha spigato Pedroni. Il senso resta, però, intatto. "La finalità è mantenere il ricordo e la linea continua tra città martiri – continua Pedroni – mantenendo l’attenzione sul fatto che la cosa principale è raggiungere verità e giustizia per tutti i caduti". A Brescia, il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle 16,15 nella sede degli alpini di Roncadelle; la partenza dei podisti bresciani, accompagnati da una rappresentativa bolognese, sarà alle 16.45. La staffetta finirà alle 18 in piazza Loggia, dove i corridori verranno accolti sotto il porticato da autorità e associazioni cittadine e dalla Banda cittadina Isidoro Capitanio, che si esibirà in ricordo del drammatico evento. Resi gli omaggi alla Stele della strage, al termine della manifestazione è previsto il trasferimento a Bologna, ultima tappa.

Federica Pacella