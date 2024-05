La prima è dell’Olimpia. Nonostante Della Valle

Inizia con una vittoria spettacolare la semifinale per l’Olimpia Milano che supera Brescia 95-89 in una gara piacevole con attacchi roventi per 40’, decisa solo negli istanti finali. I biancorossi pescano dal cilindro la prestazione superlativa di Johannes Voigtmann che mette insieme 21 punti con 3/5 da 2 e 5/8 da 3 più 8 rimbalzi e 3 assist. Intorno a lui trovano linfa Melli e Hines autori di 23 punti in coppia. Brescia prova ad accettare l’alto ritmo imposto dall’Armani e a rimanere aggrappata alla gara con un Della Valle praticamente perfetto (33 punti) che si trascina dietro i suoi a partire da Massinburg (3/4) da 3), mentre il rientro di Petrucelli è incerto (4 punti con 0/6 al tiro). La partenza della sfida è subito bella. Tonut è protagonista per Milano con 9 punti e Gabriel per Brescia con 6 (16-16 già al 5’).

La media addirittura si innalza, tanto che a fine primo periodo l’Olimpia chiude a 34 punti con Voigtmann addirittura in doppia cifra (3/3 da 3), anche se la Germani rimane a contatto sul -5 (34-29). A inizio secondo periodo è l’Armani che prova a prendere per mano la partita, lo fa prima con Melli, poi con Mirotic toccando così il +10 sul 41-31 già al 14’. Le squadre sono già pesantemente gravate di falli, tanto che ci sono 23 penalità in totale (si finirà con 52). I biancoblu rientrano con Massinburg (41-39), ma la reazione milanese è affidata ancora ad un’immarcabile Voigtmann che finisce il tempo con 5/6 da 3, mentre la sua Olimpia è avanti 61-49. Il punteggio si abbassa, ma Milano rimane in controllo con Hines che schiaccia il 69-56 al 24’. La Germani rimane a galla con il suo leader Della Valle che infila due triple nell’ultimo minuto mantenendo una distanza recuperabile sul 77-70 del 30’. Melli sfrutta tutti gli assist di Voigtmann e Milano vola via di nuovo 86-72 al 32’. Non basta all’EA7, Della Valle tiene Brescia ad un passo tanto che al 38’ siamo sull’89-84. La grande paura della rimonta la scaccia via capitan Melli, prima con un tap-in, poi con un “jump“ che porta Milano 93-87 ipotecando il match a -35“.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-GERMANI BRESCIA 95-89 (34-29; 61-49; 77-70)