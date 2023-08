La Polizia locale avverte i ladri: entra nei campeggi di Iseo

Nuovo servizio per il Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Sebino Orientale, che grazie al “Progetto sicurezza“ e al lavoro in sinergia con l’Amministrazione comunale e il vicesindaco Cristian Quetti, da qualche settimana pattuglia i campeggi di Iseo, Clusane d’Iseo e Pilzone, per il coordinamento del comandante, il commissario capo Antonio Brigandì.

"Abbiamo accolto la richiesta fatta dai titolari dei campeggi del paese – spiega il vicesindaco Quetti – e devo dire che siamo soddisfattissimi dell’operato della Polizia Locale". I passaggi sono continui, di giorno, di sera e di notte. "Controlliamo continuamente che tutto vada per il meglio. Passiamo continuamente – sottolinea il comandante Brigandì – di giorno entriamo nelle strutture o appiedati o con la pattuglia, mentre la notte stiamo all’esterno". Il servizio ha ottenuto il gradimento dei titolari dei campeggi e dei campeggiatori.

"Siamo contenti che finalmente quest’anno, dopo svariate richieste e segnalazioni di furti – dice Ines Moretti, titolare del Campeggio Quai e presidente del Consorzio dei Campeggi del Sebino - anche grazie alla disponibilità del nuovo comandante della Polizia Locale, sia stato messo in essere un progetto “sicurezza“ che prevede il pattugliamento da parte della Polizia Locale, ma anche da parte dei carabinieri, sulle vie di accesso ai campeggi e nei campeggi stessi. Ci auguriamo che questo servizio prosegua e che, anzi, possa essere ulteriormente implementato perché cittadini e turisti tornino a sentirsi sicuri nel nostro bellissimo territorio". Negli scorsi anni nei campeggi non mancavano i furti, specie di biciclette, anche elettriche, che venivano messe a disposizione degli ospiti. "È vero, i furti sono diminuiti – rimarca Ines Moretti – e noi non possiamo che esserne contenti. I turisti sono soddisfattissimi e vedere le uniformi entrare nelle strutture li tranquillizza molto". Milla Prandelli