La ’’nuova’’ Varese all’esame Reggio Emilia. Mannion: "Conquistato subito da Scola"

Varese in campo alle ore 20.30 con Reggio Emilia per l’anticipo della quattordicesima giornata di LBA Serie A, l’ultima del 2023. La squadra di Dimitris Priftis, trascinata da Langston Galloway, è lanciatissima, ma Varese vuole allungare l’effetto Mannion dopo i clamorosi 26 punti dell’esordio con Pesaro. "È successo tutto molto in fretta - spiega Mannion - al mattino ho parlato con Luis Scola e dopo nemmeno 36 ore ero già in città. Ho già legato con i miei compagni" le sue parole. A.L.M.