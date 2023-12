La lite per il parcheggio finisce a bastonate. Due feriti in ospedale

La lite per un parcheggio è finita a bastonate e con la corsa in ambulanza in ospedale. Nel primo pomeriggio di ieri due automobilisti di 38 e 57 anni se le sono date di santa ragione a Calolziocorte, perché ognuno dei due pretendeva di essere arrivato prima e di aver diritto a parcheggiare nel posto che si era appena liberato. Uno dei due avrebbe aggredito l’altro con un bastone o una mazza, l’altro si è difeso e lo ha spinto in terra. Alla scena hanno assistito parecchie persone. Sono stati soccorsi entrambi dai volontari del Soccorso bellanese e della Croce verde di Bosisio Parini. Uno è stato trasferito in ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’altro all’Alessandro Manzoni di Lecco. Nessuno dei due versa in gravi condizioni. I carabinieri stanno ora provando a capire quanto successo di preciso. D.D.S.