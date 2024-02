La Bracco Cup entra nel vivo. In campo anche il Monza

L’edizione numero 43 del Torneo Bracco Cup Carletto Annovazzi sta entrando nel vivo rendendo il centro sportivo dell’Enotria un vero e proprio palcoscenico dedicato alla categoria Under 14 maschile e femminile: le migliori formazioni del calcio giovanile lombardo si stanno dando battaglia a suon di gol e spettacolo. Dopo l’esordio di martedì sera della Woman’s Football, con le sfide tra Cremonese e Fiammamonza e Uesse Sarnico-Como, domani sera la manifestazione proseguirà con la terza fase dell’evento pronto a regalare 4 partite di qualità. Alle ore 19:45 si parte con i faccia a faccia tra Cimiano e Scarioni e tra Monza e Sangiuliano City, mentre a seguire, con calcio di inizio fissato alle ore 21, il campo di via Cazzaniga a Milano punterà i riflettori sull’incontro tra i padroni di casa rossoblù e l’Accademia Inter. Alla stessa ora sull’altro campo dell’Enotria si affronteranno anche Pro Sesto e Varesina: nella precedente serata l’esordio dei casalinghi è stato assolutamente positivo, con netto 3-0 ai danni dell’Aldini, mentre la compagine nerazzurra di via Cilea ha eliminato 2-1 il Ponte San Pietro. Il Monza ha battuto Lombardia Uno, 3-1: altra vittoria importante, infine, per il Sangiuliano City che, dopo la vittoria sull’Alcione, ha battuto l’AlbinoLeffe 2-1.

Ila.Ch.