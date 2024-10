“Ken il guerriero“; pietra miliare. Per la prima volta è al cinema

Per la prima volta sul grande schermo – solo lunedì, martedì e mercoledì – “Ken il guerriero“, pietra miliare del mondo anime datato 1986 e atteso secondo appuntamento della Stagione degli Anime al Cinema, progetto esclusivo di Nexo Studios distribuito in collaborazione con Yamato Video, che per l’autunno 2024 porterà nelle sale anche “The Last: Naruto The Movie“ e “Overlord – Il Film: Capitolo del Santo Regno“.

L’elenco delle 38 sale di diverse province lombarde che programmeranno la stagione è disponibile su nexostudios.it. L’evento viene proposto per i 40 anni dal debutto televisivo della prima serie anime di “Ken il guerriero“ trasmessa su Fuji Television dall’11 ottobre 1984 e ispirata al celebre manga scritto da Buronson e disegnato da Tetsuo Hara, che aveva debuttato l’anno precedente.

Il film ripercorre la storia del guerriero della scuola di Hokuto, inserendo però importanti differenze nella trama e nel trattamento dei personaggi. Inalterato il senso generale del racconto che vede Ken, maestro della scuola di Hokuto, percorrere le terre devastate dall’olocausto atomico alla ricerca della donna amata e dell’uomo che l’ha rapita, Shin. Le vicende porteranno Ken anche a incrociare il suo cammino con Rei, guerriero della scuola di Nanto, con il quale stringerà una forte amicizia, ma anche ad affrontare i suoi fratelli: prima il subdolo Jagi e poi il gigantesco Raoul, il più temibile e ambizioso guerriero della scuola di Hokuto.