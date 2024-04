Istituto Mario Negri premiato con l’Edinburgh Medal: “Approccio orientato al paziente e non ai brevetti”

Bergamo, 2 aprile 2024 – Importante e prestigioso riconoscimento per l'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri: la struttura ha ricevuto ricevuto la Edimburgh Medal, premio conferito dall'Edimburgh Science Charity, ente di beneficenza educativo che organizza il Festival della scienza di Edimburgo, la più antica rassegna scientifica mondiale. Per la prima volta il riconoscimento è stato assegnato a un'organizzazione e non a una persona, a testimonianza del lavoro corale del Mario Negri. Alla base del premio c'è il modello scientifico e di ricerca che l'istituto ha saputo incarnare sin dalla sua fondazione.

Simon Gage, Direttore e CEO di Edinburgh Science Charity, ha motivato così l’assegnazione: “Il premio di quest’anno ci mostra a un istituto di ricerca ci mostra un approccio originale e unico per migliorare la salute globale, non potrebbe essere più appropriato. Il Mario Negri ha un approccio orientato al paziente e non ai brevetti, di piena trasparenza e condivisione delle informazioni in campo scientifico e sanitario, ed è questo approccio che lodiamo”.

A ritirare il premio, oggi, ci sarà Giuseppe Remuzzi, Direttore del Mario Negri: “Sono molto onorato di ricevere la prestigiosa Edinburgh Medal a nome dell'Istituto. Questo premio è un meritato riconoscimento dell'impegno e della dedizione di tutti i ricercatori che hanno lavorato per il Mario Negri in questi anni: la loro passione e i loro sacrifici sono stati assolutamente fondamentali, perché preservare la nostra indipendenza ha un prezzo elevato”.

Nato in Italia nel 1963, l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS è un ente morale senza scopo di lucro che opera nel campo della ricerca biomedica al servizio della salute pubblica. Guidato dall'imperativo etico di rimanere indipendente rispetto a interessi commerciali, partiti politici e credo religiosi, sceglie di non brevettare le proprie scoperte, mettendole a disposizione di tutti, comunità scientifica e pazienti, per garantire la massima collaborazione senza dover sottostare a confidenzialità e segretezza dei dati. Il Mario Negri assicura piena trasparenza e rigore nella pianificazione, realizzazione e pubblicazione della ricerca; nel condurre test sui nuovi farmaci, li confronta con i migliori già disponibili – e non solo con il placebo – per verificarne il reale progresso.