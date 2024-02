Investe una ragazza e scappa. Gli avevano già tolto la patente

È stato identificato dalla polizia Locale e denunciato, in stato di libertà, l’automobilista alla guida dell’auto che la sera di martedì 30 gennaio aveva investito una ragazza di 23 anni mentre attraversava viale Campari, sulle strisce pedonali, vicino all’incrocio con viale Sicilia. S.R., 61enne residente a Pavia, dovrà rispondere dei reati di omissione di soccorso e di fuga per l’allontanamento dal luogo dell’incidente. Ma non solo. Dagli accertamenti risulterebbe infatti che la sua Fiat 500 era già sottoposta a fermo amministrativo e che gli fosse già stata sospesa la patente. Proprio i motivi per i quali, al momento dell’investimento, sarebbe andato nel panico allontanandosi con tutta fretta, peggiorando però la sua situazione. Per fortuna i soccorsi erano stati comunque attivati tempestivamente da altri passanti e la vittima dell’investimento se l’era poi cavata con conseguenze non gravissime, trasportata con l’ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo e giudicata guaribile con una prognosi di 20 giorni. I vigili della polizia locale del Comune di Pavia, intervenuti sul posto per i rilievi, sono risaliti attraverso la visione dei filmati registrati dalle telecamere stradali sia all’auto che, attraverso ulteriori accertamenti, all’automobilista alla guida, che è stato quindi identificato e rintracciato per la denuncia all’autorità giudiziaria.