Incendio al policlinico di Ponte San Pietro: evacuato il pronto soccorso

Bergamo – Paura questa sera al policlinico di Ponte San Pietro (Bergamo): un incendio è scoppiato all'interno della struttura attorno alle 21.30 di stasera e per precauzione il pronto soccorso è stato evacuato.

In tutto erano presenti dieci pazienti, che sono stati trasferiti in altri ospedali. Al vaglio le cause del rogo, che avrebbe interessato una lavanderia situata proprio sotto i locali del pronto soccorso. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. All'ospedale - che fa parte del gruppo San Donato - sono giunti diversi mezzi dei vigili del fuoco da Bergamo, Dalmine e Madone. Nel giro di un'ora la situazione era già stata risolta: nel frattempo l'ospedale aveva fatto scattare il piano di emergenza. Le fiamme non si sono comunque propagate oltre la lavanderia e lì sono state domate. Il resto dell'ospedale è rimasto sempre operativo.