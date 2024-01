Incastrato dal guanto lasciato nel cestino rapinatore in trasferta

A suo modo un rapinatore “trasfertista“ che per i suoi spostamenti utilizzava il treno perché sprovvisto di patente. In questo caso il treno da Brescia, dove vive, a Grumello del Monte, nella Bergamasca, dove il 16 dicembre, armato di pistola, aveva messo a segno una rapina alla farmacia del paese. Si tratta di un 63enne di Bovezzo (Brescia) con precedenti. Ora si trova in carcere a Brescia. È stato arrestato lunedì mattina dopo una complessa attività investigativa. Il colpo in serata. Erano le 19,44 quando 63enne, travisato, aveva fatto irruzione nella farmacia. Sotto la minaccia di una pistola si era fatto consegnare 400 euro. è stato incastrato da un guanto in lattice utilizzato lasciato in un cestino durante la fuga.