Impiegati tecnici settori elettronico e tessile

Impiegato tecnico, 1 posto. Requisiti: diploma di perito elettrotecnico o elettronico, ottima conoscenza lingua italiana e almeno cinque anni esperienza in ambito elettronico; Contratto: tempo determinato o indeterminato, inserimento III o IV livello ccnl Metalmeccanici. Sede di lavoro: Soncino; Inviare cv con autorizzazione a trattamenti dati personali a ci-orzinuovi@provincia.brescia.it, codice 38673. Impiegato tecnico, 1 posto. Mansione: figura da affiancare al responsabile della produzione articoli di calzetteria in maglia; Contratto: tempo determinato o indeterminato; Sede di lavoro: Brescia; Inviare cv con autorizzazione al trattamento dei dati personali a ci-brescia@provincia.brescia.it, codice 38661. Mulettista addetto/a carico/scarico merci, 1 posto. Requisiti: buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, possesso in corso di validità del patentino del muletto; Contratto: a tempo determinato; Sede di lavoro: Carpenedolo; Inviare cv con autorizzazione trattamento dati personali a ci-desenzano@provincia.brescia.it, codice 38650.