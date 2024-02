Il Mantova frena a Novara. Galuppini evita la sconfitta

di Luca Marinoni

MANTOVA

Il Mantova non riesce a superare la fame di punti di un Novara deciso ad uscire dalla zona calda della classifica e torna dal Silio Piola con un pari che consente al Padova di ridurre a sei i punti di distacco dalla capolista.

A conferma dell’ottimo momento degli azzurri di Gattuso, l’incontro si mantiene aperto e combattuto dall’inizio alla fine, ma le due contendenti non riescono ad avere il sopravvento. L’avvio è dei padroni di casa che sorprendono i virgiliani con Bentivegna dopo soli 4’.

Le due contendenti si stanno ancora studiando quando un cross di Corti attraversa tutta l’area ospite e arriva dove l’isolato Bentivegna può depositare in rete l’immediato vantaggio dei padroni di casa.

Il Mantova cerca di reagire e comincia a produrre il suo gioco. Galuppini, Fiori e Mensah impegnano la difesa azzurra. I minuti passano e il desiderato pareggio non arriva, ma i biancorossi hanno il merito di non perdere la calma e in avvio di ripresa trovano il guizzo che raddrizza la situazione. Corre il 10’ quando Galuppini ribadisce in rete un corner battuto da Burrai.

Nei restanti 35’ (più recupero) la compagine biancorossa cerca lo spunto per il sorpasso, ma il punteggio non cambia più sancendo così un pareggio dolce-amaro per la capolista.