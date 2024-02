Il Legnano si perde in trasferta. Al Desenzano basta un gol

DESENZANO (Brescia)

Vittoria di misura tra le mura amiche dello stadio Tre Stelle per il Desenzano ai danni del Legnano nel turno infrasettimanale del girone B della D. I lilla di mister Gianluca Zattarin, schierati anche in questa partita con il 3-5-2, cadono ancora, questa volta in trasferta, dopo aver tenuto bene il campo nella prima frazione di gioco conclusasi a reti inviolate. A decidere l’incontro giocato per decisione della società locale con ingresso libero al pubblico, la rete dell’eclettico Alessandro Semprini siglata poi al 4’ del secondo tempo. I padroni di casa allenati da Matteo Contini gestiscono in seguito il vantaggio con ordine e riscattano in questa maniera la sconfitta patita nel turno precedente contro il Caldiero, mentre il Legnano non riesce ad acciuffare la rete del pareggio e ora si dovrà preparare al ritorno allo stadio Giovanni Mari per disputare la gara interna contro il Crema con in palio punti preziosi.

DESENZANO-LEGNANO 1-0 (0-0) L.D.F.