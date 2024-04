Uno lo chiamano ’’El Flaco’’, l’altro è più semplicemente Joshua. Andrea Colpani e Joshua Zirkzee sono i due volti di Bologna e Monza: il primo ha aperto le ali subito fino alla chiamata di Spalletti, attirando su di sé occhi raffinati e interessati per un futuro che si prospetta da grande. L’altro è entrato in punta di piedi nell’attacco rossoblù rimasto orfano di Arnautovic convincendo poi tutti a suon di giocate mai banali, oltre ai gol. 10 a 8 è il parziale nel confronto realizzativo, in favore dell’attaccante di Thiago, anche se l’altro con Palladino ha sempre giocato una linea più indietro e ha dovuto spesso inventarsi la via del gol. Come l’ultimo arcobaleno di domenica contro il Napoli, mentre Zirkzee non esulta da più di un mese. Uno contro l’altro nel piatto forte tutto fantasia nel salotto del Dall’Ara.