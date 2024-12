I 40 anni dell’Accademia: "Un orgoglio"

Un legame lungo 40 anni. Il Comune di Bergamo, al termine di un consiglio comunale straordinario, ha conferito la cittadinanza onoraria all’Accademia della guardia di finanza nel 40° anniversario dell’insediamento nel capoluogo orobico e nel 250° della fondazione del Corpo. La cerimonia si è tenuta a Palazzo Frizzoni, alla presenza delle massime autorità. "Celebriamo i 40 anni di presenza della Finanza nella nostra città – ha detto il presidente del Consiglio comunale, Romina Russo – motivo di grande orgoglio per tutti noi".

"Questa per noi è una giornata speciale – ha spiegato la sindaca Elena Carnevali –. La cittadinanza onoraria vuole sottolineare un legame profondo e duraturo tra l’Accademia e la nostra città. Una struttura d’eccellenza, di formazione umana e culturale. Bergamo vi abbraccia, orgogliosa di essere la vostra casa". "Bergamo per noi è casa – ha sottolineato il generale Cosimo Di Gesù, comandante dell’Accademia –. Un luogo dove ci identifichiamo. Lo raccontiamo sempre, nei nostri incontri istituzionali, con orgoglio". Al comandante è stata consegnata la pergamena della cittadinanza onoraria e una medaglia d’argento. La giornata di celebrazione è iniziata con l’alzabandiera in piazza Vecchia, sede dei giuramenti dei cadetti dell’Accademia, e la celebrazione eucaristica. Infine festa al teatro Donizetti.

