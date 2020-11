Bergamo, 19 novembre 2020 - "L'auspicio è che proseguano i segnali di rallentamento della corsa del virus, che si sia in prossimità di una discesa e che le prossime settimane possano conoscere un decalage delle misure, per consentire alle attività economiche a cui abbiamo chiesto ulteriori sacrifici, come negozi, ristorazione e scuole medie, nelle zone rosse di riprendersi".

Lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, partecipando a una tavola rotonda dell'assemblea generale dell'Anci, in diretta streaming dall'Auditorium Conciliazione di Roma. Quindi ha aggiunto: "Che i ragazzi delle scuole medie, che non sono neanche utilizzatori di trasporto pubblico, siano costretti alla didattica a distanza secondo me è un grosso sacrificio, quindi spero che la mia Regione possa cedere a una condizione sanitaria innanzitutto meno allarmante e che poi di conseguenza anche le misure siano più leggere".

Sui parametri utilizzati dal Governo per la divisione dell'Italia in fasce, ha detto: "Credo siano uno strumento adeguato. Poi si deve poter contare su dati, che devono essere puntuali e attendibili e puntare a una maggiore trasparenza. Sono d'accordo che se possibile andrebbe semplificato il cruscotto che tiene insieme così tanti indicatori. Di questi ce ne sono sei legati all'affidabilità dei dati ed è molto importante che siano affidabili".