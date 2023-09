Gita fatale alle cascate Nel torrente senza vita

Tragedia a Piuro. È stato trovato senza vita nel primo pomeriggio di ieri Andrea Sarnataro (nella foto), 49 anni, residente a Missaglia (Lecco), scomparso nella mattinata di domenica dopo una visita al campeggio di Piuro. La macchina delle ricerche era scattata sin dalla serata, l’attenzione concentrata nella zona delle cascate dell’Acquafraggia. Nelle prime ore di ieri pomeriggio la notizia del ritrovamento del cadavere. Secondo una prima ricostruzione, il lecchese sarebbe scivolato nelle vicinanze del torrente Brascìi dove è stato ritrovato senza vita in una zona posta sopra le cascate. A darne notizia poco dopo le 15, è stato il sindaco di Piuro, Omar Iacomella. "Andrea è stato trovato senza vita in prossimità del torrente sopra l’abitato di Sarlone. Gli era stato consigliato di non andare in montagna a causa delle sue difficoltà di deambulazione. Un ringraziamento agli uomini impegnati nelle ricerche, ai familiari di Sarnataro, giunga il più profondo sentimento di cordoglio". Fulvio D’Eri