Furto al bar vicino alle terme, via alcolici

Furto al bar vicino alle Terme di Miradolo, chiuso per le ultime giornate delle festività d’inizio anno, senza quindi soldi in contanti lasciati come fondo cassa. Una circostanza evidentemente ignorata dai ladri, entrati in azione con tutta probabilità in orario notturno per il furto scoperto solo alla riapertura dell’attività e quindi denunciato alla locale stazione dei carabinieri.

Forzata la porta d’ingresso, una volta all’interno del locale i ladri si sono probabilmente diretti subito verso la cassa, trovandola però appunto vuota. Ma, per non andarsene a mani vuote, hanno rubato bottiglie di alcolici e in particolare di superalcolici, per un bottino che deve essere ancora quantificato dopo aver completato l’inventario, per un valore comunque di non ingente entità, al quale si deve anche aggiungere il danno per la porta forzata.

Stefano Zanette