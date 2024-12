Furti a casa del vicario e del parroco e nelle scuole. Ladro seriale finisce nel carcere di Monza

Prima un furto a casa del vicario di Azzano San Paolo, poi nell’abitazione del parroco di Canonica d’Adda. Senza tralasciare una razzia di computer alla scuola Ikaros di Calcio e poi tre colpi in tre diverse scuole di Cologno al Serio nello stesso giorno. Furti commessi da un italiano residente a Milano, arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Treviglio. L’autore è stato rintracciato in una struttura ricettiva di Paderno Dugnano. Ora si trova in carcere a Monza, in attesa di giudizio. Le indagini sono scattate dopo il furto a casa del parroco di Canonica d’Adda dello scorso ottobre. I militari hanno acquisito informazioni e elementi a carico di quello che verosimilmente sembrava un ladro seriale. Le telecamere di videosorveglianza hanno permesso in particolare di individuare un sospettato, e su quella traccia i carabinieri della stazione di Fara d’Adda hanno continuato a lavorare. A novembre è scattata anche una perquisizione. A casa dell’indiziato non c’era più la refurtiva sottratta al sacerdote di Canonica, ma sono stati trovati capi di abbigliamento compatibili con quelli indossati durante il furto e anche un lampeggiante per automobile. Le indagini hanno consentito di attribuire all’arrestato anche un furto di computer avvenuto il 6 aprile a Calcio, alla scuola Ikaros, un furto di offerte parrocchiali conservate nell’abitazione del vicario parrocchiale di Azzano San Paolo e anche alcuni colpi a Cologno al Serio e Urgnano.