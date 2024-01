Frequentato da pregiudicati e da clienti aggressivi. Bar sigillato per 15 giorni

Sospensione dell’attività per 15 giorni per il bar Civico XV, in via Viganò all’angolo con via Palestro. A motivare il provvedimento, molteplici episodi. È stato accertato che in più occasioni il locale era frequentato da persone con precedenti penali, di polizia o sottoposti a misure di prevenzione. In più circostanze nelle sue pertinenze sono avvenuti fatti gravi che hanno messo in pericolo la sicurezza pubblica: un cliente ha danneggiato un’auto di servizio dei militari intervenuti in seguito alla richiesta di alcuni cittadini. In un’altra occasione, i carabinieri del Nucleo Radiomobile erano stati costretti a richiedere il supporto delle Volanti perché accerchiati da numerosi clienti che volevano impedire lo svolgimento del servizio.