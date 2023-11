Per anni maltratta i familiari, poi li caccia pure di casa: un 56enne arrestato in Val Seriana

Fiorano al Serio (Bergamo) – Per almeno quattro anni ha reso la vita dei suoi familiari un inferno. Maltrattamenti agli anziani genitori e alla sorella, continue richieste di denaro e alla fine pure la pretesa di avere la casa tutta per sé. Per questi motivi nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Clusone hanno arrestato un uomo di 56 anni nell’ambito della normativa “codice rosso”. Ora è in carcere, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo, per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

I fatti di cui è accusato L.F. classe 1967, italiano, sono stati commessi tra il 2015 e il 2019, in val Seriana. L’uomo, che nella sua storia ha prevalentemente vissuto con i genitori in un comune della Val Seriana, nel periodo che va dal 2015 e fino al 2018, ha nel tempo, maltrattato i genitori e la sorella conviventi al fine di essere mantenuto ed avere disponibilità economica per acquistare dello stupefacente per le proprie esigenze personali.

Il culmine nel 2019: dopo che l’uomo aveva intrapreso una relazione con una donna, i familiari si sono trovati costretti a lasciargli l’abitazione e a trasferirsi altrove. Ciò ha consentito loro di sottrarsi, seppur temporaneamente, alle grinfie del figlio, che comunque ogni volta che poteva, protraeva i soprusi nei confronti dei familiari. L’uomo dovrà scontare presso la casa circondariale di Bergamo 6 anni ed 8 mesi di reclusione.