Operaio fabbro esperto, 1 posto. Requisiti: capacità di lettura disegno tecnico e di realizzazione manufatti in ferro, in particolare: telai, inferiate, porte e finestre; Contratto: inquadramento proposto in base alle competenze del candidato. ccnl di riferimento: metalmeccanica artigiani, Sede di lavor: Villa Guardia; Inviare cv apreselcomo@provincia.como.it, codice 18564.