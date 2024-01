Dopo il ko a Brindisi la Germani Brescia cerca il riscatto con Treviso

Alle ore 18.15 la Germani Brescia ospiterà la NutriBullet Treviso in una partita che promette scintille in quella che è la prima giornata di ritorno. Nei precedenti incontri, Treviso ha un leggero vantaggio con 6 vittorie su 10. Tuttavia, Brescia ha dimostrato di poter prevalere in casa, come avvenuto nella stagione 2021/22. Nell’ultimo incontro di andata, Brescia si era imposta nettamente per 71-99, con Petrucelli e Bilan come migliori realizzatori. L’allenatore della Germani Brescia, Alessandro Magro, ha un record positivo contro le squadre guidate da Vitucci, avendo vinto 4 delle 5 partite: "Treviso è una squadra diversa rispetto all’andata, ha fatto due innesti come Robinson e Olisevicius che sono molto esperti di questo campionato e che hanno portato subito tantissimo alla causa soprattutto da un punto di vista offensivo. Olisevicius è diventato quasi subito il miglior realizzatore della squadra, hanno deciso di promuovere Bowman in quintetto e questi 3 giocatori stanno segnando più del 50% dei punti segnati da tutta la squadra. Harrison nonostante la flessione per l’infortunio che ha avuto, può portare un grande contributo dalla panchina come ha sempre fatto" le parole del coach biancoazzurro.

A.L.M.