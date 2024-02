Dispersi nella bufera, salvati dai pompieri

Salvati dalla bufera di neve e vento dai Vigili del fuoco. È accaduto a due persone della provincia di Milano che l’altre sera alle 19 hanno telefonato alla centrale operativa chiedendo aiuto, perché avevano perso l’orientamento percorrendo un sentiero montano. Dopo aver provveduto alla geolocalizzazione dei dispersi, sono partite le ricerche da parte dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Aprica-Comando provinciale di Sondrio in località Piangembro, nel territorio comunale di Villa di Tirano. Le operazioni sono state rese particolarmente difficili dal maltempo ma i due sono stati trovati e portati al sicuro. Sempre i Vigili del fuoco, ieri, viste le copiose nevicate dagli 800 metri a salire, sono stati impegnati in più occasioni per liberare mezzi e le strade da rami e piante cadute. Anche oggi e nei prossimi giorni in provincia di Sondrio è previsto maltempo.