Incubo discarica a Berbenno: dopo 50 anni finalmente la bonifica

Berbenno (Bergamo) - Dopo mezzo secolo sarà bonificata la discarica di rifiuti, circa mille metri cubi di materiale, compresi plastica e vetro, poco a valle dell’abitato di Berbenno.

“Si tratta di una grande vittoria – sottolinea il sindaco Manuel Locatelli –, frutto di una scelta ambientale non certo politica. Una battaglia che ho iniziato quando ancora ero consigliere comunale con delega all’Ambiente e che, ora, da sindaco riesco a realizzare. Una vittoria di cui io e tutto il paese siamo fieri”. Regione Lombardia ha finanziato l’intervento stanziando 312mila euro per la rimozione dei rifiuti ormai mineralizzati.

Ma facciamo un passo indietro e andiamo agli anni Settanta per capire come la discarica si sia riempita in questo modo. È presto detto. In quegli anni, come accadeva in diversi comuni delle valli, non esisteva una regolamentazione sulla raccolta rifiuti e così una valletta poco a valle del municipio, in via Europa, in località Barca, venne utilizzata dall’amministrazione comunale come discarica. “A fianco c’era un torrente – ricorda il primo cittadino di Berbenno –, cosa ancora più grave, tanto che quattro anni fa, a seguito di un nubifragio, straripò portando con sè grandi quantità di quei rifiuti”. Nella valletta vennero scaricati rifiuti urbani nel periodo compreso tra il 1975 e il 1980. In seguito all’intervento dei servizi di igiene urbana, il sito venne successivamente ricoperto da uno strato di terreno. I rifiuti rimossi saranno conferiti a un impianto per il recupero energetico del materiale.

“Facciamo così una doppia azione positiva di tutela ambientale del territorio e di produzione energetica”, sottolinea Locatelli. Che conclude: “La nostra amministrazione, da sempre attenta al rispetto della biodiversità e dell’ambiente, sin da subito si è attivata per risolvere una problematica vecchia di 50 anni”. I lavori inizieranno nella prossima primavera e verranno ultimati entro il 2025, per una durata di circa tre mesi.