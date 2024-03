Del Pero e Ghirardi, podio iridato che vale oro

Gli svedesi Martin Nillson e Tove Alexandersson non hanno concesso sconti aggiudicandosi il Tarvisio Winter Trail valevole come prova unica per l’assegnazione dei titoli iridati nella specialità classic.

Esulta però anche Luca Del Pero. Il lombardo è infatti vice campione del mondo e oro di combinata. Bene anche Corinna Ghirardi che conquista la medaglia di bronzo. Numeri alla mano l’Italia si conferma campione del mondo a squadre come due anni fa in Spagna.

Nella femminile Alexandersson (1h22’18”) è stata costretta a stringere i denti per difendersi dall’attacco della rientrante Madlen Kappler.

A chiudere il podio Corinna Ghirardi, che ha bissato il bronzo conquistato la sera prima nel vertical. Altrettanto brava Elisa Desco che, dall’8ª piazza, ha rimontato chiudendo a una manciata di secondi dal podio. Nel maschile alle spalle di Nillson il campione mondiale uscente Del Pero è stato capace di rimontare e conquistare l’argento.

Per lui tempo finale di 1h11’56”, staccato di quasi 2’ dal vincitore che ha chiuso in 1h09’59”.

Terzo gradino del podio per uno strepitoso Daniel Antonioli, che con la sua esperienza nella discesa finale ha fulminato lo svedese Timotej Becan, aggiudicandosi così, in una stagione ricca di soddisfazioni personali, la gara open in 1h12’15”.

Paolo Croce