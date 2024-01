Dea, che colpo di coda. Con Trento decide Bonfanti

CARAVAGGIO (Bergamo)

Vola l’Atalanta U.23 che al Comunale di Caravaggio vince la sua seconda gara consecutiva del 2024, e del girone di ritorno, battendo nel finale un coriaceo Trento per 1-0 con un gol di Giovanni Bonfanti. Il 20enne difensore milanese ha segnato il suo secondo gol in maglia nerazzurra, curiosamente risolvendo ancora una mischia, come era capitato esattamente un mese fa quando aveva segnato con la prima squadra la rete del 2-0 in Europa League in Polonia sul campo del Rakow.

Dea che solo a sei minuti dalla fine, dopo una gara equilibrata, ha piegato un Trento in crisi di risultati, cui non ha giovato per ora il cambio di tecnico con l’esonero di Tedino e l’interim di Moll Moll. Nerazzurri che grazie a questo successo casalingo salgono al quarto posto.

Fabrizio Carcano