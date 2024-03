Cremonese, trappola derby. C’è la mina vagante Feralpi

Il campionato di serie B ripartirà domani 1 aprile e Cremonese e FeralpiSalò guardano a questa data con speranze contrapposte. In effetti i grigiorossi sono decisi a scongiurare la beffa del classico pesce d’aprile, mentre i gardesani contano su questo giorno per sovvertire i pronostici e ripetere l’inatteso successo conquistato all’andata.

I tre punti che saranno in palio allo Zini, in effetti, servono ad entrambe le contendenti, visto che la squadra di Stroppa è obbligata a cancellare immediatamente la brutta sconfitta patita in casa del Sudtirol, che le ha fatto perdere il secondo posto, mentre la compagine verdeblù è costretta a fare risultato dalla necessità di continuare a credere nella salvezza (attraverso i play out o diretta). Sul versante della Cremonese sono soprattutto due i punti di riferimento di mister Stroppa (nella foto a sinistra): "In questa fase della stagione - è la sintesi del tecnico grigiorosso - la continuità è fondamentale. Noi dobbiamo fare più punti possibile e il nostro primo intento dev’essere quello di lavorare come abbiamo fatto finora, trasferendo in partita quello che prepariamo e il nostro modo di giocare. Con la FeralpiSalò ci attende una gara difficile. Non merita la classifica che ha ed ha uomini importanti. Dovremo mettere in campo tutte le nostre qualità per riuscire a vincere".

Le contromosse di Marco Zaffaroni (nella foto a destra) puntano soprattutto in direzione della mentalità che i suoi giocatori dovranno mettere in mostra allo Zini e sulla compattezza del gruppo che dovrà dimostrarsi più forte di un incontro che si preannuncia assai impegnativo: "In questo momento non dobbiamo fare calcoli, ma concentrarci al massimo sull’incontro con la Cremonese. Affrontiamo una rivale di alto livello, che punta a vincere il Campionato. Per questo ci servirà una gara di alto livello".

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo (Pickel), Castagnetti, Johnsen, Sernicola; Vazquez (Falletti), Coda.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Pilati, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Manzari (Dubickas), Butic (La Mantia).

Luca Marinoni