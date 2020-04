Bergamo, 5 aprile 2020 - "Da oggi l’ordinanza della Regione Lombardia stabilisce l’obbligo di usare la mascherina per chi esce di casa. – scrive il sindaco di Bergamo Giorgio Gori sul suo profilo Facebook-. Peccato che le mascherine non si trovino, se non a caro prezzo". E prosegue: "Dalla Protezione Civile e dalla Regione fino ad oggi non ne sono arrivate. Il Comune di Bergamo ha dunque deciso di acquistarne 200.000 (grazie anche alle donazioni) e a partire da domani le distribuirà gratuitamente ai cittadini che ne sono privi attraverso la rete dei 200 negozi di vicinato aperti in città".

Poi, sottolinea: "Tre cose importanti: non uscite apposta per andare a prendere le mascherine, soprattutto le persone anziane; servono per chi non le ha, non fatene incetta e soprattutto non sottraetele a chi ne ha bisogno; mascherine obbligatore non significa che possiamo uscire tranquillamente: restiamo in casa e usciamo solo se strettamente necessario".