Contratti con documenti falsi. La bolletta a carico del truffato

BERGAMO

Denunciate dalla Polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca due donne per sostituzione di persona e falso documentale. Tutto è iniziato alcune settimane fa quando al comando di Romano di Lombardia si è presentato un uomo, residente nel comune per fare un esposto di denuncia. L’uomo ha raccontato che il giorno precedente era stato contattato dall’ufficio legale di una società di recupero crediti che per conto di Enel chiedendo il pagamento di un anno di arretrati di forniture di energia per un totale di 1500 euro circa. Le utenze riguardavano un immobile sito in Bariano di cui però l’uomo non aveva niente a che fare.

La Polizia locale è andata all’indirizzo indicato dall’ufficio legale del recupero crediti, ma al loro arrivo gli agenti hanno trovato una donna che usufruiva di utenze domestiche intestate ad un altro uomo completamente estraneo al contratto di fornitura.

Dagli accertamenti sulla donna trovata nell’appartamento è risultata essere la sorella dell’inquilina che inizialmente abitava nell’immobile.

Le indagini hanno appurato che la prima inquilina della casa, entrata in qualche modo in possesso dei documenti d’identità non suo ha sottoscritto un contratto con Enel telefonicamente. La sorella ha poi fatto lo stesso.