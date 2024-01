Consulente assicurativo finanziario, 5 posti. Requisiti: richiesto diploma di scuola superiore o laurea, non necessaria esperienza. Contratto: da valutare in sede di colloquio. Sede di lavoro: Morbegno. Candidature: inviare il proprio curriculum direttamente all’indirizzo email della società l paolo.pratobevera@alleanza.it, centro per l’impiego di Morbegno.