Bergamo, 22 settembre 2020 - "Uniti, per non dimenticare" è il tema del concerto della banda musicale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, un evento organizzato da Vigili del fuoco e Unicef in ricordo di tutte le vittime di Covid-19, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Bergamo.

La serata, in programma alle 20 di mercoledì 23 settembre nel Teatro Sociale Città Alta Bergamo, vedrà la presenza del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, del presidente di Unicef Italia Francesco Samengo, del capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Salvatore Mulas e del capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Fabio Dattilo. A impreziosire il concerto della banda diretta dal maestro Donato Di Martile, la voce del tenore Francesco Grollo.