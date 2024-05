Como, sei a soli tre passi dal Paradiso. Roberts: "Bravi a crederci sempre…"

La rete di Goldaniga nel recupero contro il Cittadella e la sconfitta del Venezia a Catanzaro, hanno spalancato le porte della serie A al Como. I lariani ora hanno quattro punti di vantaggio sui veneti a due partite dalla fine e una vittoria matematica domenica a Modena, darebbe la certezza matematica, della Serie A.

"Non è il momento di fare conti - ha spiegato Osian Roberts tecnico gallese del Como. - Ora serve solo continuare sulla strada che abbiamo intrapreso e proseguire con il lavoro duro che ci ha portato fino a questo punto. Di fronte c’era un Cittadella forte e difficile da affrontare. Ma noi abbiamo messo in campo tanto coraggio, lottando fino alla fine: tutti hanno dato un contributo importante, titolare e non".

"Le sorti di questa stagione rimangono nelle nostre mani: dobbiamo - aggiunge il tecnico del Como - mantenere concentrazione e alto livello di prestazioni. La cosa principale, ora, è recuperare le energie per Modena, dove ci attende una sfida difficile".

Contro il Cittadella è stata decisiva la rete di Edoardo Goldaniga, ex difensore del Cagliari: "Contro i veneti ho segnato il gol più importante della mia carriera" ha detto.

Nel frattempo è grande l’entusiasmo in città, fra la tifoseria e nella squadra, per essere a un passo nel ritorno nella massima serie dopo 22 anni e dopo aver attraversato 4 campionati di serie D.

La trasferta di domenica è stata vietata ai tifosi del Como, per i burrascosi rapporti fra le due tifoserie, che risalgono al 2000, dopo il purtroppo triste pugno in campo di capitan Ferrigno a Bertolotti, che generò una guerriglia in città e in ogni futuro incontro con i canarini.

La società comasca anche per agevolare l’eventuale festa dei tifosi sta approntando, due maxi schermi, che verranno montati allo stadio Sinigaglia uno fronte curva ovest, l’altro fronte tribuna per seguire la partita, l’ingresso allo stadio sarà probabilmente a pagamento.

Invece per la successiva sfida di venerdì sera contro il Cosenza i biglietti sono tutti esauriti da due settimane.

Il Venezia giocherà in casa contro la Feralpisalò in cerca del miracolo salvezza, se i lagunari dovessero perdere sarà promozione matematica per il Como indipendentemente dal risultato di Modena.

Infermeria: non destano infine preoccupazioni le condizioni di Cutrone, che in una caduta alla fine del primo tempo si è infortunato alla spalla e sostituito da Verdi, il giocatore sarà in campo a Modena dal primo tempo.