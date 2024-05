Como, le mani sulla A. Roberts: "Facciamo la storia"

Il grande giorno è arrivato, il Como questa sera alle 20,30 al Sinigaglia, si giocherà la Serie A contro il Cosenza. L’unico risultato utile e certo per gli azzurri sarà la vittoria, quindi si prevede un grande spettacolo al Sinigaglia, con gli azzurri all’ attacco alla ricerca del gol promozione. Le altre combinazioni dipendono dal risultato fra Spezia e Venezia, anche questa partita senza pronostico, con i veneti obbligati a vincere per agganciare il Como al secondo posto e i liguri alla ricerca dei tre punti salvezza. Inutile dire che i biglietti sono esauriti da due settimane e che lo stadio è completamente sold out.

Sono attesi colleghi di media e giornali da tutta Europa, come quelli dell’Equipe da Parigi a seguire le vicende del Como, a seguito della partecipazione societaria di Thierry Henry. Probabile la presenza in tribuna di Dennis Wise e di Mirwan Suwarso, braccio operativo della famiglia Hartono. La società in caso di promozione, già da lunedì inizierà a lavorare sulla nuova stagione di serie A e sulla situazione stadio. Roberts ha tutta la rosa a disposizione, e il Como giocherà con la formazione tipo, dopo il turnover, della partita di Modena, dove un Como affaticato, ha sprecato il primo match point, pareggiando 0 a 0.

Rientrano dal primo minuto

Iovine, Cutrone e Bellemo, mentre può esserci un ballottaggio in difesa fra Barba e Odenthal. Nel caso che non si sbloccasse il risultato entreranno gli attaccanti Verdi e Nsame. "Abbiamo la possibilità e la responsabilità di vincere - dice mister Roberts - Non ci faremo sfuggire l’occasione, il Cosenza cambia spesso difesa da tre a quattro, noi ci adatteremo ai loro cambiamenti. Con il Crystal Palace e il Galles, ho già giocato partite da dentro o fuori, oggi sarà una di queste, dove bisogna dare tutto per vincere"."Oltre ai giocatori, venerdì avremo anche un dodicesimo uomo in campo: i tifosi. Ci sarà un Sinigaglia da sold-out. Da quando sono qui la tifoseria ci ha sempre sostenuto e sono certo che anche ci daranno una grande spinta".

(4-4-2): Semper; Iovine, Goldaniga , Barba, Sala; Strefezza, Bellemo, Braunoder, Da Cunha; Cutrone, Gabrielloni.