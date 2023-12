Bergamo, cinghiale a spasso al casello della BreBeMi

Bergamo, 12 dicembre 2023 – Un’altra incursione in città. Dopo l’esemplare avvistato in via Fratelli Calvi agli inizi dello scorso mese di ottobre, un altro cinghiale è stato visto zampettare questa volta nelle aiuole che fiancheggiano il casello dell’autostrada BreBeMi.

Bergamo, insomma, come Roma dove ormai i cinghiali sembrano abituati a scorrazzare indisturbati. Non è l’unico animale che imperversa però nella bergamasca. In effetti a Chignolo d’isola, in val Seriana, alcuni lupi hanno attaccato un gregge di composto da una ventina di capre e due pecore.

Il bilancio dell’incursione notturna è di due capre divorate quasi interamente, feriti un caprone, una pecora e due capre. L’episodio rappresenta l’ennesima conferma dell’espansione del lupo in Val Seriana.