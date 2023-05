Calusco d’Adda, prima picchia la moglie con un tubo di ferro, poi mena l’uomo che la difende

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Calusco d’Adda, in provincia di Bergamo, per aver picchiato la moglie con un tubo di ferro fuori da un supermercato. Il marito violento, di nazionalità albanese, ha poi colpito anche un passante di 66 anni che era intervenuto per difendere la donna.

Ad assistere all’aggressione c’erano alcuni clienti di un bar, che sono usciti per dare manforte alle vittime. A quel punto il marito è fuggito a piedi e si è diretto verso il centro del Paese – di circa ottomila abitanti – e ha iniziato a rompere le vetrine di un mobilificio in via Verdi con un badile recuperato da un cantiere.

È lì che sono intervenuti i carabinieri, che riusciti a fermarlo senza riportare ferite. La moglie dell’aggressore e il passante sono stati portati in ospedale e fortunatamente non hanno riportato ferite gravi.