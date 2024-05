Cadavere in mezzo al campo. È dell’operaio scomparso

Il corpo prono a terra rigonfio, i vestiti madidi d’acqua e una caviglia rotta. L’altro pomeriggio un cadavere è stato trovato nel prato in mezzo a un uliveto a Bonzeno, frazione di Bellano. È quello di Giovanni De Rensis, metalmeccanico di 50 anni, di Molteno. L’operaio si era allontanato da casa da lunedì e martedì la moglie ne aveva denunciato al scomparsa. Come sia arrivato lì, a quasi 50 chilometri di distanza, perché e soprattutto come sia morto, al momento non si sa. Il magistrato di turno incaricato del caso ha disposto l’autopsia sulla salma. A effettuare la macabra scoperta è stata venerdì una villeggiante che a Bonzeno ha una casa vacanze in mezzo al verde: mentre stava controllando la situazione del suo giardino, dopo il nubifragio di martedì e mercoledì, ha scorto la salma tra l’erba alta.

Ha subito lanciato l’allarme: i primi ad arrivare sono stati i soccorritori volontari del Soccorso bellanese, seguiti poi dai carabinieri della caserma del paese e dai colleghi della Scientifica del comando provinciale di Lecco. A parte una caviglia evidentemente spezzata, non sarebbero stati riscontrati particolari segni di violenza né altri elementi che lascino intendere un delitto piuttosto che un gesto estremo volontario. Forse Giovanni è stato stroncato da un malore, oppure è rimasto vittima di un’infortunio, senza poter chiedere aiuto a nessuno. Il suo corpo è rimasto esposto al maltempo, quindi la morte potrebbe essere avvenuta martedì. "Buon giorno, mio marito è scomparso – aveva lanciato un appello via social la moglie Elena Murru -. Abbiamo già sporto denuncia di scomparsa. Se qualcuno ha informazione, mi contatti".

L’ultimo avvistamento risaliva a lunedì, a Lecco. Le speranze di ritrovare Giovanni vivo nel tardo pomeriggio di venerdì sono però svanite: "Purtroppo è stato ritrovato senza vita, abbandonato in un campo", è stato l’annuncio sempre della moglie.